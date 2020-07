'Ndrangheta, arresti in mezza Italia: droga, estorsione, rapine, armi, furti e riciclaggio. Cento indagati

15 luglio 2020 a

Vasta operazione dei carabinieri contro la 'ndrangheta in mezza Italia. I militari sono in azione in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria. Stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Venezia su richiesta della locale Dda nei confronti di 33 persone per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, con le aggravanti mafiose. Sono oltre cento gli indagati in tutto il Paese. Una operazione capillare, tesa a smantellare una vera e propria organizzazione criminale che operava sull'asse Calabria-Nord Italia.