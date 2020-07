Referendum ed elezioni suppletive, adesso è ufficiale: si voterà il 20 e 21 settembre

15 luglio 2020 a

Adesso è ufficiale: si voterà il 20 e 21 settembre. Il consiglio dei ministri, infatti, ha approvato la proposta del presidente Giuseppe Conte sul referendum popolare confermativo per il taglio dei parlamentari. Nell'occasione, su proposta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, si voterà anche per le elezioni suppletive dei collegi uninominali 3 della Regione Sardegna e 9 della Regione Veneto del Senato. Nel comunicato stampa diramato dopo il cdm non sono citate le elezioni regionali, ma la data dovrebbe essere la stessa. La data delle consultazioni, infatti, è stata individuata in modo da far coincidere i voti per il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio.