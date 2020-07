Soldi falsi e droga, arresti in tutta Italia. Sequestri per otto milioni di euro

15 luglio 2020 a

Soldi falsi, arresti in tutta Italia e non solo. Nel mirino dei carabinieri 44 persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, avente natura transnazionale, finalizzata alla produzione e al traffico, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all’estero e di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Benevento, coordinati dalla Procura della Repubblica di Benevento, stanno intervenendo in tutto il Paese. I carabinieri danno inoltre esecuzione di un sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, di beni e società per un valore complessivo di circa otto milioni di euro.