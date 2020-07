Cinghiali, ormai siamo invasi. Una mamma con i suoi piccoli. Immagini simili da mezza Italia | Video

14 luglio 2020 a

Ormai mezza Italia è invasa dai cinghiali. Di sicuro quella centrale. Non passa giorno in cui non vengano diffuse immagini di ugulati a spasso lungo le strade di campagna o addirittura vicino alle case. Per fortuna il bel video che proponiamo su questa pagina arriva invece da un bosco, nei dintorni di Forlì. Come al solito le immagini sono state catturate dalle fototrappole di Giacomo Cellini.

Ad essere immortalata è una mamma con la sua numerosa cucciolata. I piccoli si rincorrono nel bosco senza dare alcun fastidio. Ma il video fa capire una volta di più quanto sia ampio il problema. Non è affatto raro, infatti, che immagini simili vengano riprese in un centro abitato o nelle immediate vicinanze. Il video è di qualche giorno fa ma è stato pubblicato di recente sui social.