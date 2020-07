Forte scossa di terremoto in Friuli: alle ore 14.06 epicentro a Forni di Sotto (Udine). Magnitudo 3.7

Pietro Paolo Savini 13 luglio 2020 a

a

a

Forte scossa di terremoto il 13 luglio 2020 alle ore 14.06 con epicentro a Forni Di sotto, in provincia di Udine. Ingv (che in un primo momento aveva indicato come epicentro la provincia di Belluno) ha successivamente corretto il luogo di origine del sisma nell parco regionale delle Dolomiti Friulane è ha quantificato l'intensità della scossa a magnitudo 3.7..

L'epicentro si trova a 42 chilometri da Pordenone, a 55 da Udine e a 80 di Treviso ed è stato chiaramente avvertito in una vasta area del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Al momento non si segnalano danni.