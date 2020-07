Chiara Ferragni, foto in intimo e in bikini: è sempre più mamma sexy

11 luglio 2020 a

Chiara Ferragni sempre più sexy. L'estate esplode e i suoi scatti bollenti conquistano Instagram. “Pronta per il mare”, scrive in una delle ultime foto postate sul social. Ed è davvero in grande forma. Appare sia in intimo che in costume, in piscina.

Like a valanga e commenti su ogni foto da parte dei numerosissimi follower di Chiara.

La foto in intimo fra le mura domestiche è stata la più apprezzata. La Ferragni continua a condividere sul social scatti di vita privata e professionale per la gioia dei suoi fedelissimi fan che come in questo caso hanno dimostrato di apprezzare.