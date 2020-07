Coronavirus, salgono i nuovi contagati in Italia: 276. Sono 12 i morti nelle ultime 24 ore

Il bollettino medico del 10 luglio

Arriva il bollettino di oggi, venerdì 10 luglio 2020, sul Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 276 nuovi casi di Covid-19, di cui 135 in Lombardia. Sono i dati aggiornati della Protezione civile, secondo cui sono 12 le vittime mentre scendono a -31 gli attualmente positivi. In calo anche le terapie intensive con 65 ricoverati, - 4 rispetto a giovedì.

Il totale dei contagiati in Italia è di 242.639, mentre quello delle vittime sale a quota 34.938. Quattro sono le Regioni senza nuovi casì. Si tratta di Sicilia, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.