Coronavirus a Padova, il padre della sposa è positivo: tutti e 91 gli invitati al matrimonio in quarantena

Matrimonio con Coronavirus. Il padre della sposa è risultato positivo al Covid19 e tutti gli invitati falla cerimonia sono finiti in quarantena. Il matrimonio a Cittadella, in provincia di Padova, ma dopo qualche giorno dal ricevimento si è scoperto che il papà della sposa era malato di covid e per tutti gli ospiti, provenienti da diverse parti d'Italia, è scattata la quarantena.

Sono 91 le persone che sono state contattate dai servizi sanitari che hanno comunicato loro l'obbligo di rimanere in isolamento per 2 settimane, il tempo necessario per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi della malattia. Per ora solo una persona, oltre al papà della sposa, sarebbe risultato positivo, un amico sempre della donna.

Gli invitati provenivano da Padova, ma anche da Treviso, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia, dal Piemonte, dal Lazio e qualcuno anche dalla Francia. Il papà della sposa è stato anche ricoverato per alcune complicazioni della malattia.