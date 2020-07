Coronavirus, stato di emergenza verso la proroga al 31 dicembre. La conferma da Conte

Potrebbe essere esteso oltre il 31 luglio secondo il premier

Si va verso una proroga fino al 31 dicembre in Italia dello stato di emergenza Covid varato il 31 gennaio e in scadenza al 31 luglio. La conferma di questa ipotesi che si fa strada arriva dal premier Giuseppe Conte.



La proroga dello stato d'emergenza "è una decisione collegiale che va presa in Cdm. Faccio solo una riflessione anticipatoria: l'eventuale proroga dello stato d'emergenza significa che siamo nella condizione di adottare misure necessarie, anche minimali. Non dovete sorprendervi, se non fosse prolungato non avremmo i mezzi necessari per intervenire, anche su territori circoscritti". Per questo, "ci avviamo verso la proroga della stato di emergenza".