Gianni Mura, arrestato fan estorsore: "Minacce di morte e soldi, in dieci anni si è fatto versare oltre 60mila euro"

Lo stalker ha agitato anche dopo la morte del giornalista nei confronti della moglie che lo ha denunciato

Un'incredibile storia di estorsione, continuata anche dopo la morte. Gianni Mura, giornalista e storica firma di La Repubblica per cui ha scritto di calcio, ciclismo ed enogastronomia, venuto a mancare lo scorso marzo in seguito a un malore a Senigallia, è stato per anni vittima di un estorsore arrestato nelle ultime ore. Si tratta di un uomo di 47 anni, Francesco Gaspari residente a Verona ma originario di Cles (Trento), ora ai domiciliari, che secondo le indagini dei carabinieri di Milano avrebbe più volte minacciato - anche di morte - Gianni Mura riuscendo a farsi versare, secondo quanto appurato, tanti soldi: almeno 61.500 euro.

Tentativi di estorsione sarebbero continuati anche dopo la morte del giornalista, nei confronti della moglie Paola. E' stata lei stessa a presentarsi ai carabinieri per denunciare quanto accaduto dopo aver appreso da un collaboratore del marito l'esistenza del presunto estorsore. L'uomo si era presentato 10 anni fa come un lettore a Mura, che lo aveva aiutato con piccole cifre. Si ritiene però che il denaro estorto possa essere di più (forse più di 80mila euro). Mura - uomo dal grande cuore - lo aveva aiutato a trovare un lavoro (bibliotecario a Pordenone) il cui stipendio però non soddisfaceva il veronese che avrebbe dato il via a minacce e richieste di denaro sempre più pressanti.

''O mi dai 5mila euro - scrive in uno dei messaggi inviati a Mura - o verrò a Milano e farò fuori te o Paola''. E ancora ''mi dai 5mila euro domani o o ti getto per sempre con uno sputo in faccia nella fossa comune dei morti maledetti o ti scateno addosso un tale esercito di violenza quale non ha mai veduto''. Minacce che sono proseguite nel corso del tempo fino a marzo 2020, quanto la persona ha deciso di alzare il tiro e scrivere: ''30mila euro subito sul mio conto entro lunedì 9 marzo 2020. Sei disposto a rinunciare a P. in cambio della somma sopracitata?''.