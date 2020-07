Coronavirus, fase 3: sì a giornali e riviste nei bar, ok al gioco delle carte

10 luglio 2020 a

La Conferenza delle Regioni aggiunge un altro tassello per il ritorno alla normalità dopo il blocco per l' emergenza Covid . Sarà di nuovo possibile sfogliare giornali e riviste in bar, ristoranti, strutture ricettive, barbieri e parrucchieri , oltre a giocare a carte nei bar. Tutto a patto che si igienizzino le mani e, nel caso della distanza ravvicinata, si usino le mascherine. Il provvedimento che vietava ai titolari delle attività economiche di consentire la lettura dei prezzi era stato disposto dai decreti che, nelle settimane più critiche della diffusione del Coronavirus in Italia, fornito dalle restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione del contagio.