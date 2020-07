Caso Roberto Ragusa, il figlio: "Non è stato papà". Ed entra in scena un super testimone che lo scagionerebbe

09 luglio 2020 a

"Fin dal primo momento in cui ho parlato in pubblico sono stato accusato di essere plagiato, ma ora non riesco più a sopportare il silenzio. Trovo queste accuse immeritate. Ogni volta che ho parlato a difesa di mio padre l'ho fatto di mia spontanea volontà perché sono, e lo sono sempre stato, convinto della sua innocenza". Queste parole sono una parte delle lettera che Daniele Logli, 23 anni, figlio di Antonio condannato in via definitiva per l'omicidio e la distruzione del cadavere di sua moglie Roberta Ragusa. La pubblica il settimanale "Giallo".

La donna era scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 dalla sua villa di Gello, frazione di San Giuliano di Terme provincia di Pisa. Aveva 45 anni e il suo corpo non è mai stato trovato. Il marito, 57 anni, sta scontando una condanna a 20 anni di carcere. E ora proverà a giocarsi le ultime, residue, carte: dopo aver scelto un nuovo avvocato (più una criminologa) rivolgendosi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Poi c'è un'altra strada: la revisione del processo. Le indiscrezioni dicono che ci sarebbe un nuovo super testimone.