Coronavirus in Italia, il bolettino di oggi: altri 229 nuovi casi e 12 morti. In calo il numero dei ricoverati

09 luglio 2020 a

a

a

Sale per il secondo giorno consecutivo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 229 i nuovi casi registrati di Coronavirus, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Complice l'aumento dei dati lombardi, dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il totale degli italiani colpiti da Coronavirus - secondo i dati in possesso della Protezione Civile - dall'inizio dell'epidemia sale così a 242.363. I morti registrati oggi sono 12.

Coronavirus, negli Usa altri 60mila casi e 820 morti. Drammatiche parole di Fauci

Sono 13.459 i pazienti attualmente positivi al virus, scende il numero degli attualmente ricoverati con sintomi e delle persone in terapia intensiva, rispettivamente 871 (-28 da ieri) e 69 (-2). I guariti sono 193.978, mentre sono 7 (Puglia, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata) le regioni che registrano zero contagi nelle ultime 24 ore.