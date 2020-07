Elezioni, Lamorgese: "Spero Election Day il 20-21 settembre, firmerò decreto a giorni"

L'annuncio del ministro dell'Interno durante Agorà Estate, la trasmissione di Rai3 condotta dal giornalista umbro Vicaretti

Nicola Uras 09 luglio 2020

«Spero che ci sia un election day per i giorni 20 e 21 settembre». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo ad Agorà Estate su Rai3, il programma condotto dal giornalista umbro Roberto Vicaretti. «Firmerò il decreto in questi giorni per il 20 e il 21 settembre. Per il referendum e le suppletive verrà portato in Consiglio dei ministri, le Regioni a loro volta procedono in autonomia, secondo le norme statutarie», ha concluso il ministro dell'Interno.