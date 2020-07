Sicilia, uccide "per dispetto" il cane del partner lanciandolo dal quarto piano: denunciata

09 luglio 2020 a

a

a

Uccide il cane del partner per vendetta. E' successo in Sicilia, a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Una donna di 44 anni dopo una lite e con l'intento di spingere il compagno ad andare via di casa ha afferrato il cagnolino, un meticcio di piccola taglia di appena 7 mesi, e lo ha scaraventato dalla finestra di un appartamento al quarto piano.

Umbria, Gualdo Tadino: cane torna a casa senza il padrone. L'anziano viene ritrovato dopo ore di ricerca



Secondo la ricostruzione dei carabinieri la donna intratteneva da tempo una relazione sentimentale con il partner e lo aveva accolto nella sua abitazione. Poi la decisione, da parte della donna, di troncare la relazione mentre il partner aveva cercato di convincerla a farlo restare. Da qui la lite. Nella ricostruzione fatta dai carabinieri si palesa che la donna, «con inaudita crudeltà e solo per fare un dispetto all’uomo», ha agito contro il piccolo cane.