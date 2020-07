Emanuele Filiberto crea il movimento Realtà Italia e fa un webinar con Cucinelli

09 luglio 2020 a

Emanuele Filiberto di Savoia scende in campo: "Nasce Realtà Italia, il mio nuovo movimento". Lo ha annunciato in un'intervista al Corriere della Sera. L'erede Savoia, che un anno fa ha registrato la sua residenza nel Comune di Umbertide nel cui territorio ha comprato e restaurato un casolare dove produce olio e vino, stasera giovedì 9 luglio ha organizzato un webinar (dal titolo "Meraviglia Italia" con alcuni imprenditori italiani (ore 18). Con loro parlerà di come far ripartire il Paese, all'insegna di turismo e bellezza.

Tra gli ospiti Brunello Cucinelli ("che conosco bene perché siamo vicini di casa in Umbria", Alessandra Priante direttore del turismo europeo delle Nazioni Unite, Marcello Sorrentino di Fincantieri infrastrutture, Roberto Daneo fondatore di We Plan dietro alla candidatura di Milano per l’Expo 2015 e ora delle Olimpiadi Milano-Cortina, il professor Noci del Politecnico di Milano e lo chef Davide Oldani. "Se Realtà Italia, il nome della mia nuova associazione, sarà in futuro un movimento politico o se resterà un movimento di idee per l’Italia non lo so. Ma se deve finire in politica, che sia" ha spiegato Emanuele Filiberto.