Rimini: minorenni in coma etilico, 16enne denunciato per violenza sessuale

08 luglio 2020

Due minorenni in coma etilico e un ragazzo di 16 anni denunciato per violenza sessuale è il bilancio di una festa a base di alcol tra bambini, tutti tra i 14 ei 17 anni, sulla spiaggia di Rimini . Due minuti sono stati portati al Pronto Soccorso in coma etilico e una delle due sarebbe stata violentata dal 16enne denunciato.