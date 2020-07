Monica Cirinnà, tra gli arresti del clan camorrista Senese anche il fratello della parlamentare

07 luglio 2020 a

Nel blitz che il 7 luglio ha smantellato il clan del camorrista Michele Senese, c'è anche il fratello della parlamentare del Pd, Monica Cirinnà. Il fratello Claudio è stato infatti arrestato su richiesta della Dda di Roma. L’accusa ipotizzata a suo carico è di riciclaggio. Il 54enne avrebbe reinvestito capitali illeciti, nonché proventi del boss.

"Apprendo con amarezza e dolore da notizie di agenzia che mio fratello sarebbe coinvolto in un’inchiesta giudiziaria. So pochissimo della sua vita travagliata, benché abbia sempre cercato di aiutarlo a mettere sulla giusta via la propria esistenza" ha commentato la parlamentare dopo aver appreso la notizia..