Lotto e Superenalotto, numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 7 luglio 2020

07 luglio 2020 a

a

a

Giornata di estrazioni del Lotto e del SuperEnalotto, quella di oggi martedì 7 luglio 2020. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle ore 20, una volta che verranno ufficializzati e a seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 59 milioni e 500 mila euro. Una cifra consistente che ha spinto molti italiani a tentare la giocata che potrebbe cambiare la vita. Un appuntamento con la fortuna il cui esito si conoscerà in tarda serata e su questa pagina.

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE