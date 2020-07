Coronavirus, le regole nelle spiagge. Come fare le vacanze nelle principali località di mare italiane

07 luglio 2020 a

Tempo di vacanze e alcune regioni italiani - oltre al protocollo ministeriale - hanno aggiunto altre regole per garantite contemporaneamente sicurezza e comfort ai turisti. Chi arriva in Sardegna deve registrarsi sul sito della Regione o sulla app Sardegna Sicura e per prendere l'aereo o la nave occorre sottoporsi al controllo della temperatura oltre che fornire una serie di informazioni sul soggiorno nell'isola. Procedura simile anche per chi decide di fare le vacanze in Calabria e Puglia: registrazione online in anticipo rispetto alla data di arrivo prevista. bisogna indicare provenienza, destinazione e periodo di soggiorno.

Vacanze in Sardegna e Coronavirus: regole per l'imbarco e come accedere alle spiagge

Gran parte delle regioni aggiungono altre regole dopo accordi con i gestori degli stabilimenti balneari. In Toscana, Sicilia, Puglia e Calabria occorre prenotarsi online in anticipo. L'app degli stabilimenti calabresi hanno anche l'opzione di prenotare le consumazioni al bar con servizio "all'ombrellone". Curiosa l'iniziativa del Lido Aurora, in Puglia, che ha realizzato un sistema di 6 passerelle che arrivano fino al mare in modo da definire percorsi precisi per i bagnanti evitando lo zig-zag fra gli ombrelloni.

Coronavirus, le regole nelle spiagge della Sicilia

In Calabria singolare caso a Praia a Mare: il Comune ha stabilito che le case in affitto ad uso vacanze, anche se occupate gratuitamente, non possono ospitare più di un nucleo familiare per volta, composto al massimo da 3 adulti più i bambini. In Toscana, nella Costa degli Etruschi, è stata lanciata una web app che controlla tutto il litorale e permette di scegliere dove andare a fare il bagno e prendere il sole in base a quante persone ci sono.. I dati sono relativi all’affollamento sulle 130 spiagge elencate saranno dinamici in modo da garantire l’aggiornamento e facilitare la selezione dell’utente e saranno indicati con colori diversi in base al grado di affollamento. Sul fronte delle spiagge libere invece molti Comuni si sono dotati di steward mentre - soprattutto in Sardegna - sono diverse le località di mare che hanno messo il numero chiuso (a Stintinto, alla spiaggia La Pelosa possono accedere massimo 1.500 persone al giorno).