Coronavirus, le regole nelle spiagge della regione Emilia Romagna

07 luglio 2020 a

a

a

Mare, vacanze e allo stesso tempo evitare il contagio da Coronavirus . La Regione Emilia Romagna ha approvato l'ordinanza balneare 2020.

Il servizio di salvamento è iniziato il 13 giugno e si è concluso il 13 settembre . Le modalità del servizio sono identiche a quelle del 2019, pertanto non vi sarà alcuna riduzione del numero dei punti di salvataggio

Sulle spiagge e nel mare dei Comuni i costi devono essere rispettati scrupolosamente le regole relative al divieto di assembramento e al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottano nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale o comunque per i soggetti che in base alle condizioni nazionali e regionali distanziamento interpersonale.

E ' vietato qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale della normativa dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio covid-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone.

E ' vietato montare strutture gonfiabili e / o altre attrezzature e / o attrazioni di qualsiasi dimensione se non il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

I concessionari dovranno tenere un registro e/o apposite check-list per fase e/o attività, un documento in cui verranno annotate le azioni previste dalle linee guida e le relative misure intraprese. Dare adeguata informazione alla clientela sui corretti comportamenti da tenere in spiaggia.

Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di mq. 12 a paletto (la distanza dei paletti tra ombrelloni e file non potrà comunque essere inferiore a 3 ml). In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdrai etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

Le distanze interpersonali possono essere derogate per i soli membri del medesimo nucleo familiare o per soggetti che pernottino nella medesima stanza o unità abitativa di una struttura ricettiva del territorio regionale.

I ristobar potranno posizionare tavoli all’aperto anche nelle cosiddette aree polifunzionali. Deve essere garantita la disinfezione delle strutture di spiaggia ad ogni cambio di clientela e pulizia giornaliera.

Docce: deve essere garantita a pulizia giornaliera con le modalità ordinarie seguite prima dell’epidemia COVID mentre è prevista una disinfezione a fine giornata.

Sono vietate manifestazioni, attività di animazione e di intrattenimento.