WhatsApp, l'ultima novità: contatti di cui non si conosce il numero, come aggiungerli

06 luglio 2020

Novità in arrivo su WhatsApp. Si potranno aggiungere nuovi contatti a WhatsApp senza saperne il numero. Gli sviluppatori hanno annunciato la possibilità di scambiarsi le informazioni di contatto attraverso i QR code.

Una risposta della piattaforma a Telegram che invece è in grado di creare chat di gruppo proteggendo il numero di telefono dei membri. Secondo quanto spiegato dagli sviluppatori, chi vorrà farsi aggiungere a WhatsApp senza comunicare il proprio numero dovrà far visualizzare il codice sullo schermo del telefono e l’altra persona dovrà inquadrarlo con la fotocamera. Un po' come succede per Whatsapp web, la versione sul computer.

Grazie a uno dei prossimi aggiornamenti per Android e iOS l'app permetterà di condividere i codici QR e aggiungersi tra i contatti senza scambiarsi il numero. I tempi per l'introduzione della novità alla quale WhatsApp sta lavorando non sono stati indicati.