Stasera in tv 6 luglio 2020, programmi e film: cosa vedere. Da C'era una volta in America a Baarìa

Programmi e film di stasera in tv, lunedì 6 luglio 2020. Una programmazione sconvolta per omaggiare Ennio Morricone.. Su Canale 5 c'è Baarìa, mentre su Rai 3 il film C'era una volta in America.

"Made in Sud" il programma comico condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino va in onda su Rai Due e "Le Iene presentano: Speciale Chico Forti" su Italia Uno, uno speciale interamente dedicato al caso di Chico Forti, l'uomo condannato all'ergastolo in America per l'omicidio di Dale Pike.

Tra i film di stasera 6 luglio 2020. "Non fidarti di nessuno" su La5 e "18 regali" su Sky Cinema Uno.

Ecco una miniguida alla programmazione di stasera.

Rai Uno 21:25 – Il giovane Montalbano (Serie Tv)

Rai Due 21:20 – Made in Sud (Programma di intrattenimento)

Rai Tre 21:20 – C'era una volta in America

Rai Movie 21:10 – Nastri d'argento 2020 (Show)

Rete 4 21:25 – Quarta Repubblica (Programma di attualità)

Canale 5 21:21 – Baarìa

Italia Uno 21:30 – Le Iene presentano: Speciale Chico Forti (Programma di inchiesta)

Gaston Zama racconta la vicenda di Chico Forti, italiano che, accusato dell'omicidio di Dale Pike avvenuto a Miami il 15 febbraio 1998, è stato condannato alla massima pena dell'ergastolo e recluso in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti. Sulle indagini che hanno portato alla cattura e alla condanna di Chico Forti ci sono ancora oggi tanti dubbi ed incongruenze, considerando soprattutto il fatto che l'uomo si è sempre dichiarato innocente.

Sky, da stasera 24 ore di programmazione per omaggiare Ennio Morricone

La5 21:10 – Non fidarti di nessuno (Film thriller)

La7 21:15 – Eden: Un pianeta da salvare (Programma di approfondimento)

TV8 21:30 – Gangs of London (Serie Tv)

Sky Cinema Uno 21:15 – 18 regali (Film drammatico)