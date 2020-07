Cinghiale in spiaggia molesta una turista | Il video

06 luglio 2020 a

Siamo invasi dai cinghiali. Al punto che un esemplare in spiaggia finisce addirittura con il molestare sessualmente una turista. Il video è di quelli che inizialmente strappano una risata, ma che spinge ad una seria riflessione. Le città, le campagne e a quanto pare anche le spiagge, sono ormai invase dai cinghiali. Sui social non passa giorno che non spunti un nuovo video. Spesso gli ungulati sono causa di incidenti stradali, per non parlare dei danni che causano alle colture e di conseguenza al comparto dell'agricoltura.

L'allarme è stato lanciato più volte, soprattutto dalle associazioni degli agricoltori ma per ora i piani di contenimento sono stati timidi e a quanto pare poco efficaci. Ora spunta il cinghiale molestatore, video tra l'altro rilanciato da Dagospia. Sarà sufficiente a far riflettere chi deve affrontare seriamente il problema dell'esagerato aumento degli ungulati?