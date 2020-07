Ilaria Capua: "Quattro anni fa prosciolta dall'accusa di procurata epidemia. Lascia l'Italia per umiliazione e vergogna"

05 luglio 2020 a

La virologa Ilaria Capua su twitter: "Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed altri undici reati penali. Per questo ho rischiato l'ergastolo. Per vergogna e umiliazione ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però. Non era vero".

Capua fu coinvolta in una presunta cessione illecita di stipiti virali ad aziende farmaceutiche per la produzione di vaccini veterinari, vicenda per la quale fu totalmente prosciolta perché "il fatto non sussiste". Capua lasciò la Camera dei Deputati, dove era stata eletta con Scelta Civica, e si trasferì negli Stati Uniti dove accettò il ruolo di direttore di un centro di eccellenza all'Universitàè della Florida.