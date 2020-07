Coronavirus, i nuovi casi tornano a diminuire: 192. Altri sette morti. Il punto

05 luglio 2020 a

a

a

Arrivano buone notizie dal bollettino giornaliero nazionale sul Coronavirus. Dopo cinque giorni di crescita, i nuovi contagi tornano a diminuire. Nella giornata del 5 luglio ne vengono ufficializzati 192, contro i 235 del sabato. Va però detto che i tamponi sono stati 37.462, contro i 52.011 di sabato. Ancora una volta è la Lombardia ad avere il triste primato del più alto numero di nuovi infetti: 98. Nelle ultime 24 ore sono sette i morti, un terzo rispetto ai 21 del 4 luglio. 14.642 gli attualmente positivi, dei quali 13.623 in isolamento domiciliare. I ricoverati sono 945 di cui 74 in terapia intensiva, tre più del giorno precedente. I casi di Covid 19 dall'inizio della pandemia in Italia sono ormai oltre 241mila. Le vittime 34.861.