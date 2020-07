Coronavirus, gli italiani hanno meno paura. Nuovi focolai, aumentano i rischi

Rave Party a Ferrara e Asti: arrivano i carabinieri

Fanno paura i nuovi focolai di Coronavirus che si sono sviluppati in Italia negli ultimi giorni, soprattutto nelle regioni del nord e del centro Italia. Nella maggior parte dei casi sono stati provocati dal rientro di cittadini dall'estero, ma secondo gli esperti i rischi aumentano anche per il calo della paura tra gli italiani che di conseguenza provoca una diminuzione dell'attenzione nel rispetto delle misure di prevenzione. I carabinieri nella serata di sabato sono intervenuti a Ferrara dove era in programma un Rave Party con la presenza di oltre seicento persone. Stesso problema in provincia di Asti dove era prevista una festa con 400 partecipanti. Nel fine settimana assembramenti anche nelle spiagge e per gli aperitivi.