Uccide la madre poi si lancia dal nono piano e muore anche lei

Ha ucciso la madre, poi si è gettata nel vuoto dal nono piano. Tragedia all'alba a Torino dove in corso Racconigi (nella foto) si è consumato un omicidio suicidio. Una donna di 33 anni ha ucciso la mamma, colpendola presumibilmente con un coltello. Poi si è lanciata dal nono piano per togliersi la vita. Le donne sono morte entrambe. E' stato il fidanzato della 33enne a dare l'allarme. Nelle primissime ore del mattino, infatti, la suocera gli aveva inviato una serie di messaggi per chiedere aiuto. L'uomo ha avvisato i soccorsi ma quando sul posto sono arrivati gli operatori del 118 non c'era più niente da fare. Sull'episodio indaga la polizia.