Zanardi, ultras Lazio espongono striscione: "Alex non mollare"

Striscione di solidarietà per Alex Zanardi da parte della Curva Nord della Lazio. A Ponte Milvio i tifosi biancocelesti hanno voluto lanciare un messaggio di vicinanza al pilota, ancora ricoverato in ospedale a Siena in condizioni critiche:. «Alex Zanardi non mollare», firmato Ultras Lazio c'è scritto in maniera sentita, diretta ed eloquente.

Alex Zanardi sta combattendo al nosocomio Le Scotte dopo il terribile incidente avvenuto a Pienza, una lotta per ricominciare a stupirci e con questo messaggio i tifosi laziali hanno voluto mettersi idealmente al fianco del grande campione sportivo e di umanità.