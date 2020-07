Coronavirus, 21 morti e 235 nuovi casi nelle ultime 24 ore in Italia. Aumentano per il quinto giorno consecutivo

04 luglio 2020 a

Sono 235 i nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi, sabato 4 luglio 2020, rispetto a ieri, per un totale di 241.419 contagi dall’inizio dell’emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Per il quinto giorno consecutivo aumentano i nuovi casi. I guariti sono 191.944 con una crescita di 477 da ieri. Cinque le Regioni a zero contagi rispetto alla giornata di ieri.

I morti da Coronavirus sono 21 nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime è di 34.854.