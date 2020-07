Coronavirus, tre focolai in Toscana, in arrivo nuova ordinanza del governatore Rossi: usate l'albergo sanitario

04 luglio 2020 a

Coronavirus in Toscana con tre focolai che portano il governatore Rossi a una ordinanza. Nelle ultime due settimane si sono stati registrati 3 cluster familiari: sono 18 persone, straniere, che rappresentano più del 40% dei nuovi casi.

Essendo il contagio dovuto principalmente al sovraffollamento in casa, oltre alla difficoltà di trasmettere alle comunità straniere il valore della “protezione” primaria-mascherina, il governatore toscano Enrico Rossi firmerà oggi, sabato 4 luglio, una nuova ordinanza affinché i sindaci adottino provvedimenti per eliminare eventuali sovraffollamenti con l'utilizzo dell'albergo sanitario.

In particolare, secondo quanto hanno spiegato dalla Regione, le nuove disposizioni regionali prevedono che in tutti i casi di sovraffollamento sia fatto obbligo ai dipartimenti di prevenzione di proporre al sindaco la firma di un'ordinanza che preveda di eliminare il sovraffollamento con l'utilizzo dell'albergo sanitario.

La nuova ordinanza toscana - secondo quanto riporta Il Tirreno - dispone anche che quando si riscontrano casi di contagi all'interno di comunità di immigrati si predisponga una adeguata iniziativa per accrescere il numero dei test in quella comunità con l’obiettivo di tenere maggiormente sotto controllo la situazione per tracciare e trattare eventuali casi.

I dipartimenti di prevenzione stanno inoltre segnalando alla Regione criticità relativamente alle persone che rientrano in aereo da Paesi per i quali è necessaria la quarantena: la comunicazione sull'obbligo di notificare la propria presenza alle Asl sarebbe rara o assente. Il che renderebbe poi difficile tracciare i rientri.