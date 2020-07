Terremoto, scosse in serie in provincia di Avellino. La più forte di magnitudo 3

03 luglio 2020 a

Diverse scosse di terremoto in provincia di Avellino nella giornata di oggi, 3 luglio. La più forte alle ore 18.19 di magnitudo 3, epicentro nel territorio di Rocca San Felice. Ma il sisma è stato preceduto da altri tre eventi, tutti di magnitudo inferiore. Prima scossa alle ore 11.30, magnitudo 2.2 ed epicentro a Sant'Angelo dei Lombardi; secondo evento alle 18.14, magnitudo 2.9 e stesso epicentro, così come dopo altri quattro minuti quando l'intensità è stata di magnitudo 2.1 e ancora una volta l'epicentro a Sant'Angelo dei Lombardi. Alle 18.19, come scritto in apertura, l'evento sismico maggiore. Epicentro a 13 chilometri di profondità.