Coronavirus in Italia, registrati 223 nuovi casi. I morti sono 15, i guariti totali 191.467

In lieve salita la curva epidemica del Coronavirus in Italia. Lo registra la Protezione Civile nel bollettino di oggi 3 luglio. Sono 223 i nuovi casi (115 in Lombardia) con il totale che sale a 241.184. I morti sono 15 nelle ultime ventiquattro ore (34.833 il totale secondo il Ministero della Salute), mentre i guariti sono 384 (in totale 191.467).

Scende di altre 176 unità il numero dei malati attuali in Italia che sono ora meno di 15mila (14.884). Sono 79 i pazienti in terapia intensiva (3 meno di ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.849, 166 in meno rispetto a ieri.