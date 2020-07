Decreto Rilancio, congedi parentali estesi al 31 agosto. Proroga per i contratti a termine

03 luglio 2020 a

Via libera all'estensione dal 31 luglio al 31 agosto del periodo di congedo straordinario al 50% della retribuzione previsto per i genitori di bambini fino a 12 anni, dipendenti privati. Lo prevede un emendamento al dl Rilancio approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

Sempre in tema di lavoro, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria Covid 19, le persone con disabilità o con patologie che comunque le rendono più esposte a rischi in caso di contagio hanno diritto a pretendere di lavorare in smartworking, in tutti i casi in cui sia compatibile con le loro mansioni lavorative. Ai lavoratori con contratto di apprendistato o contratto a termine, anche in somministrazione che sono stati "sospesi dall'attività lavorativa" a causa delle misure di contenimento dell'epidemia da Coronavirus, la durata dell'assunzione sarà prorogata in misura "equivalente" al periodo di sospensione, stabilisce invece un emendamento del Pd riformulato e approvato dalla commissione Bilancio.