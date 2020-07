Dl Rilancio, Superbonus 110% allargato anche alla seconda casa: cosa prevede

03 luglio 2020 a

Superbonus edilizio allargato nel Dl Rilancio. “Con l’approvazione dell’emendamento in Commissione Bilancio per l’estensione del Superbonus al 110% anche alla seconda casa la platea dei beneficiari si allarga enormemente. I cittadini potranno infatti effettuare lavori di efficientamento energetico e adeguamento antisismico su due unità immobiliari.

Lo annuncia il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. “L’emendamento di maggioranza che ha avuto il via libera della Commissione - aggiunge - prevede che i cittadini possano beneficiare del Super ecobonus per due abitazioni, siano essere unifamiliari, plurifamiliari o condominiali. Si prevede inoltre la possibilità di riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini, o il credito d’imposta alle aziende, in caso di sconto in fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento lavori. L’emendamento prevede poi l’estensione del Superbonus agli Iacp fino a giugno 2022 in modo da agevolare l’edilizia popolare".

"Infine, la norma consente di applicare il Superbonus anche agli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche per gli spogliatoi e a quelle di promozione sociale. Queste novità ampliano la portata del Superbonus al 110% a un numero ancora maggiore di soggetti e quindi di immobili, rendendolo più incisivo sul piano dello sviluppo economico e della tutela ambientale. Il lavoro parlamentare è stato dunque tanto complesso quanto proficuo, tale da rendere comprensibile lo slittamento di pochi giorni dei provvedimenti attuativi. Ora - conclude Fraccaro - lavoreremo affinché la norma possa diventare immediatamente operativa e tutti possano subito beneficiarne”.