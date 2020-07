Jesi, donna uccisa in casa: sgozzata con vetro rotto. Fermato il vicino di casa

03 luglio 2020 a

Una donna di 69 anni è stata uccisa in casa, a Jesi, stamane intorno alle 5:30 da un uomo che si è introdotto nell'abitazione al piano terra, sfondando un vetro. Con un frammento avrebbe colpito la donna alla gola.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato per accertamenti un 25enne sporco di sangue che sì aggirava nella zona. Il marito della donna è gravemente ferito. L'uomo fermato - secondo Il Resto del Carlino - sarebbe un vicino di casa della coppia da tempo in cura per problemi psichiatrici ed è stato portato in ospedale. Polizia e carabinieri si stanno occupando dei rilievi e delle prime indagini.