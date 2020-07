Terremoto, doppia scossa di magnitudo 3.2 in provincia di Reggio Calabria

03 luglio 2020 a

Una doppia scossa di terremoto è stata registrata nella provincia di Reggio Calabria nelle prime ore del 3 luglio. I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno ufficializzato un primo sisma di magnitudo 3.2 alle ore 7.38, a Cardeto, comune di di 1.400 abitanti. Epicentro ad una profondità di 67 chilometri quindi terremoto poco avvertito dalla popolazione. Un minuto dopo il secondo evento. In questo caso epicentro a Condofuri (4.500 abitanti) che dista solo pochi chilometri. Anche in questo caso scossa di magnitudo 3.2 e ugualmente epicentro ad una profondità molto elevata: 68 chilometri. Non si segnalano danni di alcun tipo.