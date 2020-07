Ryanair: "Folle lo stop del bagaglio a mano, aumenta le possibilità di contagio"

02 luglio 2020 a

Vietare l'utilizzo del bagaglio a mano in aereo è una scelta folle che tra l'altro aumenta le possibilità di contagio da Coronavirus. Ryanair annuncia che presenterà sicuramente ricorso all'Ue. Lo spiega Eddie Wilson, amministratore delegato, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui affronta il nodo di Alitalia. Il mercato italiano? Wilson risponde sottolineando che "rischia di essere problematico a causa dei 3 miliardi stanziati per rilanciare Alitalia: soldi che il governo vorrebbe prendere dalle altre compagnie alzando l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco e che finirebbero per far aumentare il costo dei biglietti". Wilson si scaglia sul divieto del bagaglio a mano, che definisce "folle", visto che "espone i passeggeri a un maggiore rischio di contagio":"Rispettiamo la decisione, ma sembra una norma pensata da persone che non sanno come funziona il trasporto aereo". Ryanair farà ricorso alla Ue.