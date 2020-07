Università, 1.500 posti in più a Medicina: test di ammissione il 3 settembre

02 luglio 2020 a

Disponibili 1.500 posti in più nelle facoltà di Medicina Italiana rispetto allo scorso anno accademico. Un coraggio l'annuncio e Stato il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi . In totale, saranno quindi 13.072 i posti per chi vorrà iscriversi alle facoltà di medicina negli atenei italiani, dove sono stati attivati ​​altri dieci nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia .

Il test di ammissione è stato fissato per il 3 settembre 2020 , i candidati richiederanno sostenerlo nella sede a loro più vicina, tuttavia da dove si trova l'ateneo scelto per frequentare il corso. I candidati possono iscriversi dall'1 al 23 luglio alle 15 attraverso il portale dedicato Università e invia la domanda, perfezionando l'iscrizione con il pagamento del contributo per sostenere il test. 60 domande a scelta multipla alle quali rispondere in 100 minuti.

Il ministro Manfredi ha anche detto che è stato aumentato anche il numero delle borse di studio: 10mila in più rispetto al 2019-2020.