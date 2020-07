Marche, azzannato al volto dal suo cane rottweiler: sfiorata la tragedia

01 luglio 2020 a

E' stato aggredito dal suo cane rottweiler che improvvisamente lo ha azzannato al volto. E' accaduto a Carassai, piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo, trent'anni, è stato ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona. E' stato necessario l'intervento dei chirurghi plastici per suturare le vaste lacerazioni. L'episodio è accaduto nella notte tra l'1 e il 2 luglio. Il trentenne, figlio di un noto ristoratore, dopo essere rientrato dal lavoro, ha portato il suo animale a fare una passeggiata. Il rottweiler improvvisamente lo ha azzannato. L'uomo è stato soccorso, trasportato all'ospedale di San Benedetto del Tronto e in seguito trasferito ad Ancona. Il cane è stato affidato al servizio veterinario che lo ha immediatamente messo sotto osservazione. In passato era stato sempre molto tranquillo. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino.