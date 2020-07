Marche, resta senza respiro: ragazza di 21 anni in gravi condizioni

01 luglio 2020 a

E' in gravissime condizioni una ragazza di appena 21 anni di Loreto, ricoverata all'ospedale Torrette di Ancona, nelle Marche. La giovane ha improvvisamente smesso di respirare, probabilmente dopo aver ingerito del cibo, come spiega il quotidiano Corriere Adriatico. E' andata in arresto cardiocircolatorio ed ha immediatamente perso conoscenza. Sono stati i familiari a chiedere aiuto. Giunti sul posto, i sanitari le hanno praticato i primi soccorsi, poi la giovane è stata trasportata in ospedale, operazione che non si è rivelata affatto semplice perché l'elicottero non riusciva ad atterrare e quindi nel frattempo la 21enne è stata intubata. I sanitari di Torrette giudicano particolarmente grave il suo quadro clinico.