Coronavirus, per un giorno i morti nelle Marche diminuiscono. Ecco perché

Nelle Marche i morti da Coronavirus non solo non aumentano, ma, almeno per un giorno, diminuiscono. In regione, infatti, oggi primo luglio non sono stati segnalati nuovi decessi a causa della pandemia. Il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, di contro, ha ufficializzato che quattro decessi precedentemente classificati come Covid-19 sono stati riconsiderati come non Covid-19. Quindi il totale dei decessi in regione scende da 991 a 987. Una notizia senza dubbio positiva per una delle regioni più colpite dalla pandemia. Ad oggi nelle Marche i positivi restano 248, di questi otto sono ricoverati con sintomi ma zero in terapia intensiva.