Bonus vacanze, come chiederlo tramite l'app IO | Video

Da oggi, primo luglio 2020, è disponibile su IO, l’applicazione dei servizi pubblici (io.italia.it) la nuova funzionalità per richiedere e utilizzare, fino al 31 dicembre 2020, il Bonus Vacanze: l’agevolazione prevista dal «Decreto Rilancio» come misura di sostegno al turismo in Italia dopo l’emergenza Covid-19.

Lo rende noto il Mid in una nota congiunta con Mibact, Pagpa, Agenzia Entrate che hanno annunciato di avere erogato oggi alle 16 già 110.000 Bonus Vacanze. In questo video ecco come fare per richiedere il bonus vacanze,