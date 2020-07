Torino, delitto Murazzi. Uccise un passante a caso: condannato a 30 anni

01 luglio 2020 a

a

a

E' stato condannato dal tribunale di Torino a 30 anni di carcere Said Mechaquat , il giovane di origine marocchina accusato di aver ucciso il 23 febbraio del 2019 con una coltellata alla gola ai Murazzi del Po Stefano Leo, il giovane 33enne di origine biellese che stava recandosi al lavoro. Giudicato con rito abbreviato, per lui la procura aveva chiesto 30 anni mentre l’avvocato difensore aveva invocato il vizio parziale di mente e le attenuanti generiche. In aula alla lettura della sentenza la mamma della vittima. Presente anche l’imputato.

«È andata male, faremo appello». Lo ha detto a LaPresse l’avvocato Basilio Foti, legale di Said Mechaquat. «Hanno prevalso le aggravanti nonostante le sue generiche non erano quelle che danno a tutti ma meritate - spiega il difensore -. Il mio assistito non si è costituito perchè ricercato, si è costituito quando nessun elemento convergeva contro di lui. Non ha detto ’è stato un caso, mi ha provocato, avevo un coltello e per sbaglio l’ho uccisò. Si è costituito e ha confessato un omicidio volontario, voluto, per delle sue condizioni psicofisiche. E questa è una confessione che ha un peso notevolissimo, non notevole». Per l’avvocato «sarà stato un delitto efferato, certo, ma la legge è uguale per tutti, anche se il fatto è grave. È stata una sentenza che - accusa - ha sentito il peso dell’ambiente..». Poi dichiara: «Sicuramente è un assassino ma è anche un malato mentale, come cercheremo di dimostrare nel proseguo. Farò appello», annuncia. Come ha preso Mechaquant la notizia della condanna? «Tutti erano bramosi di vederlo reagire in modo malvagio. Ma lui non ha detto nulla, un pò sconsolato ha sorriso e ha manifestato apprezzamento per il lavoro fatto».