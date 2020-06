Lapo Elkann, le foto con Joana Lemos e le parole d'amore: "Innamorato e felice"

30 giugno 2020 a

a

a

Lapo Elkann innamorato. Le foto con Joana Lemos, ex campionessa di Rally di origine portoghese, non lasciano dubbi. Suffragati anche dalle dichiarazioni di lui. Lo scoop del settimanale Chi non riporta un flirt ma quello che sembrerebbe un solido fidanzamento.

Lapo Elkann spende parole importanti per Joana Lemos. “Se oggi sto facendo quello che faccio, è merito anche di una persona che mi dà una grande mano e un grande sostegno –dice Lapo -. Faccio il possibile per proteggere la nostra relazione per rispetto della sua vita e perché tengo molto a lei”.

Una relazione che l’imprenditore ha inoltre definito diversa dalle altre: “Ora è diverso: sono felice e innamorato. Dal punto di vista umano mi sento ricco grazie alla mia Fondazione e vorrei aiutare il mondo con un obiettivo: quello di dimostrare che essere buoni non può che renderci tutti migliori”.