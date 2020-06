Vittorio Sgarbi e i suoi tre figli: "Mai stato un padre presente e loro sono venuti benissimo"

30 giugno 2020 a

E' un Vittorio Sgarbi a ruota libera quello che ha concesso una intervista al Corriere della Sera. Lontane le polemiche legate agli insulti indirizzati al vicepresidente della Camera, Mara Carfagna.

Ha parlato di tanti temi, tra cui i tre figli avuti da tre donne diverse ("non ho mai fatto il test del dna, li riconosco dalle orecchie") e per i quali non è mai stato un padre presente, come voluto da lui stesso: "Non ho ingombrato le loro vite - ha spiegato il critico d'arte - In questa logica di personalità prevalente, non ho fatto nulla e i figli sono venuti benissimo". Poi Sgarbi ha affrontato il tema del rapporto con la fidanzata Sabrina Colle: "Io non voglio fare il padre, ma la sua dolcezza è tale che...Fra noi, il sesso è finito nel ‘99 - ha rivelato il deputato - ma abbiamo uno straordinario rapporto di anime, il punto più alto dell’amore”.