Superenalotto, estrazione di martedì 30 giugno 2020: nessun 6 nè 5+1: Jackpot sale a 56,6 milioni. Due 5

Nessun ’6’ né ’5+1’ al concorso Superenalotto di oggi, martedì 30 giugno 2020. Sono stati centrati invece due ’5’, per una quota di 92.954 euro. Le schedine vincenti sono state giocate in un punto vendita di Rodano (Milano) e in un altro di Mira (Venezia). Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti ’6’ è stimato in 56,6 milioni di euro. Una cifra molto alta che spingerà alla giocata molti italiani sperando nel colpo di fortuna che potrebbe cambiare la vita. Il prossimo concorso è quello di giovedì prissimo 2 luglio.