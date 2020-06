Lapo Elkann, ecco il nuovo amore: fidanzato con l'ex pilota di rally Joana Lemos

30 giugno 2020 a

Lapo Elkann è di nuovo fidanzato. Il settimanale «Chi», in edicola mercoledì 1 luglio, svela con una serie di foto cattate in Spagna chi è la nuova fidanzata. Si chiama Joana Lemos, è un’ex campionessa di Rally di origine portoghese. I due sono stati fotografati durante una breve crociera alle Baleari a bordo della barca di un amico.

Lapo aveva dichiarato al settimanale diretto da Alfonso Signorini: «Ho tantissima voglia di mettere radici, in questo momento sono un uomo molto felice perché ho accanto una persona che mi dà tanto». Mistero sul nome della fidanzata e adesso la donna di Lapo Elkann è stata immortalata nelle fotografie.