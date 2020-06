Mara Carfagna incinta della sua prima figlia, ecco la foto in costume a Carpi

30 giugno 2020 a

Fiocco rosa in arrivo per Mara Carfagna. La vicepresidente della Camera dunque è incinta del primo figlio che dunque nascerà a ottobre dal compagno Alessandro Ruben. Mara Carfagna è stata immortalata dai fotografi del settimanale "Chi" in un momento di relax nello splendido mare di Capri, dopo gli ultimi impegni in Parlamento che tra l'altro l'hanno vista protagonista di una polemica furibonda con Vittorio Sgarbi.

Video su questo argomento Sgarbi portato fuori di peso dall'aula, dopo insulti a Carfagna TMNews

Nelle immagini del settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola mercoledì 1 luglio, la 44enne deputata sfoggia un costume intero elegante che non nasconde il pancino appena accennato.

Per lei un'estate straordinaria che la porterà appunto in autunno alla nascita della sua prima figlia.