La notizia del gatto ucciso e cucinato arriva negli Usa: il retweet di DeAnna Lorraine

La notizia del gatto ucciso e cucinato in strada a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, è arrivato sino agli Stati Uniti d'America. DeAnna Lorraine ha infatti ritwittato il post-denuncia di Susanna Ceccardi. Deanna è la candidata di origini italiane, della Sicilia, di Donald Trump per il Congresso: è pronta a sfidare Nancy Pelosi.

Livorno, uccide un gatto e lo cucina sul marciapiede: il video che impressiona il web

Il video sta facendo il giro del web: uno straniero ha acceso un fuoco sul marciapiede vicino alla stazione del paese toscano per poi cucinare il gatto precedentemente ucciso. Dopo diverse segnalazioni sono intervenuti i carabinieri che hanno identificato il 21enne che sarà denunciato per uccisione di animali.